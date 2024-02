Ein Gebäude in Awdijiwka, jene Stadt, über die Russland wieder die Kontrolle erkämpft hat.

Imago / Stanislav Krasilnikov

Bei einem russischen Drohnenangriff in der nördlichen ukrainischen Region Sumy ist am Dienstag ein Wohnhaus getroffen worden. Die Ukraine drängt auf neue Sanktionen gegen Russland. Ein Überblick über die Ereignisse rund um den Krieg in der Ukraine.