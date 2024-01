Ein ukrainischer Soldat einer Luftverteidigungseinheit nahe Kiew am 29. Jänner.

Ein ukrainischer Soldat einer Luftverteidigungseinheit nahe Kiew am 29. Jänner. Reuters / Gleb Garanich

Nach ukrainischen Angaben hat Russland ein Umspannwerk in der zentralen Region Dnipropetrowsk getroffen. Die Staats- und Regierungschefs der EU wollen auf einem Gipfel in Brüssel weitere militärische Unterstützung für die der Ukraine auf den Weg bringen. Ein Überblick über die Ereignisse im Krieg in der Ukraine.