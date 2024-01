Ein Soldat bei der Übergabe japanischer Militärfahrzeuge an die Ukraine in Kiew.

Bei einem Treffen mit ihrem Amtskollegen Dmytro Kuleba in Kiew wolle Yoko Kamikawa das Land in der „derzeit schwierigen internationalen Situation“ unterstützen. Russland griff die Ukraine in der Nacht mit 28 Drohnen und drei Marschflugkörpern an.