Krieg in der Ukraine

Krieg in der Ukraine

Ein Mann steht auf dem Dach eines Hauses, das während eines nächtlichen russischen Angriffs in der südlichen Stadt Cherson am 30. Oktober beschädigt wurde.

Ein Mann steht auf dem Dach eines Hauses, das während eines nächtlichen russischen Angriffs in der südlichen Stadt Cherson am 30. Oktober beschädigt wurde. APA / AFP / Roman Pilipey

Das UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte legt einen Bericht vor zum Einschlag einer Rakete in einem Café in dem ukrainischen Dorf Hrosa, bei dem am 5. Oktober 59 Menschen getötet wurden. Ein Überblick über die aktuellen Ereignisse im Ukraine-Krieg.