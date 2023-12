Wohnhausbrand nach neuerlichem Drohnenangriff in Kiew

Die Zeit zum Ausruhen komme später, so der ukrainische Präsident. In Kiew ist bei einem neuen Angriff durch russische Drohnen ein Wohnhaus getroffen worden und in Brand geraten. Die aktuellen Entwicklungen im Krieg im Osten im Überblick.