US-Präsident Joe Biden am Freitag in Los Angeles. Für Dienstag hat er seinen ukrainischen Amtskollegen nach Washington D.C. eingeladen. Reuters / Elizabeth Frantz

Die Abgeordneten fordern die USA zur Freigabe dringend benötigter Finanzhilfen für die von Russland angegriffene Ukraine auf. Die Ukraine brauche die gemeinsame Hilfe von Europäern und Amerikanern, schreiben die Parlamentarier in einem offenen Brief an ihre Kollegen im Kongress in Washington. Die Ereignisse im Ukraine-Krieg im Überblick.