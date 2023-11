Krieg in der Ukraine

Die nördlich von Donezk gelegene Ortschaft Awdijiwka ist heftig umkämpft. „In den letzten zwei Tagen haben die Besatzer die Zahl ihrer Luftangriffe mit gelenkten Bomben aus Su-35-Flugzeugen erhöht“, so der Militärsprecher, Russland rücke auch mit mehr Bodentruppen an. Reuters / Rfe/rl/serhii Nuzhnenko

Russland macht laut einer Forschungsorganisation Fortschritte beim Bau einer Anlage für Kamikaze-Drohnen nach iranischem Vorbild. Die Kämpfe in Awdiijwka dauern an , „kein einziges Gebäude ist mehr intakt“, heißt es, die Evakuierung sei im Gange. Die Entwicklungen im Krieg in der Ukraine im Überblick.