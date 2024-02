Russlands Verteidigungsminister Sergei Schoigu (li.) und Präsident Wladimir Putin am Dienstag im Kreml in Moskau.

Russlands Verteidigungsminister Sergei Schoigu (li.) und Präsident Wladimir Putin am Dienstag im Kreml in Moskau. Reuters / Sputnik

Russlands Präsident Putin gratuliert seinem Verteidigungsminister Schoigu öffentlichkeitswirksam zum Erfolg in Awdijiwka. Seine Regierung verbietet indes dem US-Sender Radio Free Europe jegliche Aktivitäten in Russland. Ein Überblick über die Ereignisse rund um den Krieg in der Ukraine.