Russlands Präsident Putin zu Besuch in St. Petersburg am Freitag, 26. Jänner 2024. Reuters / Sputnik

Russlands Präsident Wladimir Putin beschuldigt die Ukraine, das am Mittwoch abgestürzte russische Militärflugzeug wahrscheinlich mit ausländischen Raketen abgeschossen zu haben. In den USA wird indes über weitere Ukraine-Hilfen gestritten. Ein Überblick der Ereignisse im Krieg in der Ukraine.