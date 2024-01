Reparaturarbeiten in Woronesch nach einem Drohneneinschlag in einem Wohngebiet.

Reparaturarbeiten in Woronesch nach einem Drohneneinschlag in einem Wohngebiet. Reuters / Stringer

Wegen verstärkter russischer Angriffe haben die Behörden in der Region Charkiw im Nordosten der Ukraine die Bewohner zahlreicher Dörfer in Frontnähe aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen. In Woronesch soll ein Mädchen durch ukrainische Drohnen verletzt worden sein.