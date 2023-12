Wladimir Putin und General Valery Gerasimov in Rostow am Don.

Wladimir Putin und General Valery Gerasimov in Rostow am Don. Reuters / Sputnik

Wladimir Putin will seine Armee um 15 Prozent vergrößern, wegen „Bedrohungen“ aus der Ukraine und „der Erweiterung der Nato“. Zuvor ließen Sprengsätze einen Tankwagen in Russlands längstem Eisenbahntunnel in Flammen aufgehen. Urheber soll der ukrainische Geheimdienst sein. Die Ereignisse im Ukraine-Krieg im Überblick.