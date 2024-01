Ein russisches Militärtransport-Flugzeug vom Typ Iljuschin Il-76 ist nach offiziellen Angaben in der russischen Region Belgorod abgestürzt. An Bord der Maschine hätten sich 65 Kriegsgefangene, sechs Besatzungsmitglieder und drei weitere Personen befunden Ein Überblick der Ereignisse im Krieg in der Ukraine.