Ein Mitglied der ukrainischen Artillerieeinheit in der Region Donezk. Russland und die Ukraine haben jeweils Erfolge in der Region Saporischschja gemeldet und widersprechen sich damit gegenseitig.

Ein Mitglied der ukrainischen Artillerieeinheit in der Region Donezk. Russland und die Ukraine haben jeweils Erfolge in der Region Saporischschja gemeldet und widersprechen sich damit gegenseitig. Reuters / Alina Smutko

Es gebe nur noch ein paar kleinere Gefechte in der Nähe des Dorfes Robotyne und in der Nähe des Dorfes Schtscherbaky, so der von Moskau eingesetzte Spitzenbeamte der Region Saporischschja. Die Ukraine spricht wiederum von erfolglosen Angriffen Russlands. Die Entwicklungen im Krieg in der Ukraine im Überblick.