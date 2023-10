Krieg in der Ukraine

Ein ukrainischer Soldat in der Nähe von Bachmut. Der ukrainische Generalstab berichtete, offensive Aktionen würden in Richtung Bachmut ausgeführt. REUTERS/Stringer/File Photo

„Ob um einen Kilometer, ob um 500 Meter - aber jeden Tag vorwärts, um die ukrainischen Positionen zu verbessern“, schwört der ukrainische Präsident seine Soldaten auf „tägliche Ergebnisse“ ein. Die heftigen Kämpfen mit den russischen Invasoren dauern im Süden und Osten des Landes weiter an. Wir informieren Sie in einem Nachrichtenüberblick über den Krieg in der Ukraine.