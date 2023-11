Krieg in der Ukraine

Die Slowakei wird der Ukraine zwar als Staat keine Militärhilfe mehr leisten, aber weiterhin Waffenverkäufe an Kiew zulassen. Polnische Lkw-Fahrer blockierten am Montag ukrainische Grenzübergänge wegen Geschäftseinbußen. Die Entwicklungen im Krieg in der Ukraine im Überblick.