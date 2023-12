Ein Bild aus der Region Odessa nach einem russischen Drohnenangriff am Donnerstag.

Ein Bild aus der Region Odessa nach einem russischen Drohnenangriff am Donnerstag. Imago / Nina Lyashonok

Russland griff in der Nacht Kiew, Charkiw und Lwiw an. In Odessa wurde offenbar eine Schule beschossen. Auf einem griechischen Frachter im Schwarzen Meer nahe der Mündung der Donau ist es zu einer Explosion gekommen. Die aktuellen Entwicklungen im Krieg im Osten im Überblick.