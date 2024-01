Ein schwer beschädigtes Wohnhaus in Kiew.

Ein schwer beschädigtes Wohnhaus in Kiew. APA / AFP / Sergey Bobok

Die ukrainische Gesellschaft habe sich seit dem russischen Angriff sehr stark und geeint gezeigt, doch nach zwei Jahren sei die Belastung spürbar, so UN-Flüchtlingskommissar Grandi. Er stuft die humanitäre Lage in der Ukraine als sehr ernst ein. Ein Überblick der Ereignisse im Krieg in der Ukraine.