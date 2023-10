Krieg in der Ukraine

Krieg in der Ukraine

Archivbild vom 9. Oktober vom Friedhof in Hrosa, wo Dutzende Menschen nach einem russischen Raketentreffer getötet worden waren.

Archivbild vom 9. Oktober vom Friedhof in Hrosa, wo Dutzende Menschen nach einem russischen Raketentreffer getötet worden waren. THOMAS PETER

Das UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte legt einen Bericht vor zum Einschlag einer Rakete in einem Café in dem ukrainischen Dorf Hrosa, bei dem am 5. Oktober 59 Menschen getötet wurden. Ein Überblick über die aktuellen Ereignisse im Ukraine-Krieg.