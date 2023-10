Krieg in der Ukraine

Die USA sagen weitere Finanzhilfen zu. Russland hat nach Einschätzung britischer Militärexperten auch dank der Anwerbung von Söldnern unpopuläre Rekrutierungswellen für den Krieg in der Ukraine zuletzt vermieden. Wir informieren Sie in einem Nachrichtenüberblick über die Ereignisse im Krieg in der Ukraine.