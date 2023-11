Der Krieg in der Ukraine dauert nun schon fast zwei Jahre. Russland wird im Winter wieder auf die Infrastruktur des Landes zielen.

Der Krieg in der Ukraine dauert nun schon fast zwei Jahre. Russland wird im Winter wieder auf die Infrastruktur des Landes zielen. Reuters / Alina Smutko

Wird der Iran Russland künftig mit ballistischen Raketen für den Einsatz in der Ukraine beliefern? Davor warnen die USA. Russland schickt nach ukrainischen Angaben weniger Nachschub in die umkämpfte Stadt Awdijiwka. Ein Überblick über die aktuelle Lage im Krieg in der Ukraine.