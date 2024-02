Reuters / State Emergency Service Of Ukraine

Angriff auf ein Krankenhaus in Charkiw. Reuters / State Emergency Service Of Ukraine

Eine russische Rakete ist nach ukrainischen Angaben in einem Krankenhaus in der Region Charkiw im Nordosten der Ukraine eingeschlagen. Russland schießt ukrainische Drohnen über seinem Gebiet ab. Ein Überblick über die Ereignisse im Krieg in der Ukraine.