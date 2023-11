Krieg in der Ukraine

Ein ukrainischer Soldat macht ein Selfie, während er auf einem gepanzerten Fahrzeug in der Region Saporischschja sitzt. Ein Bild vom 4. November. Reuters / Stringer

Ukrainische Medien berichteten, dass die Soldaten während einer Ehrungszeremonie am Freitag in der Frontregion Saporischschja im Südosten der Ukraine getötet wurden. Russland spricht generell von einem Ende der ukrainischen Offensive. Die Entwicklungen im Krieg in der Ukraine im Überblick.