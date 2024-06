Wie man klimatisierte öffentliche Verkehrsmittel in Wien erkennt

Nicht alle U-Bahn- und Straßenbahn-Garnituren verfügen über eine Klimaanlage. Man kann aber noch vor dem Einsteigen feststellen, ob das der Fall ist.

Im Sommer sudern die Wienerinnen und Wiener besonders oft über sie: die öffentlichen Verkehrsmittel. Und wieder steckt man in einer warmen U6 zwischen schwitzenden Menschen. Wieder klebt man mit den nackten Oberschenkeln in der heißen Straßenbahn am Sitz fest. Wie aber steht es um die Kühlung in U-Bahn und Co.? Hier ein Überblick.

Gleich einmal vorweg: Wer eine starke Abkühlung sucht, wird sie im öffentlichen Verkehr nicht finden. Die Wiener Linien betonen, dass sie die Fahrzeuge immer nur um ein paar Grad herunterkühlen können. Denn: Gezwungenermaßen gehen die Türen permanent auf und zu, wodurch heiße Luft hineinströmt. Auch können allzu leistungsstarke Geräte nicht an den Garnituren angebracht werden, da sie zu groß und schwer sind, wie das Unternehmen mitteilt. Und je mehr Menschen sich in einem Waggon oder Bus befinden, desto wärmer ist es, da naturgemäß jeder und jede Körperwärme abgibt. Wer schon einmal zu den Stoßzeiten zwischen Passagieren gesteckt ist, weiß das nur allzu gut.

Busse immer kühl, genau hinsehen bei Straßenbahnen

Trotzdem können ein paar Grad weniger an heißen Tagen schon einen Unterschied machen. Und weil immer noch 25 Prozent der Fahrzeuge der Wiener Linien nicht klimatisiert sind, gibt es ein paar Tipps, wie man sie vermeiden kann.

Wer auf Nummer sicher gehen will, nimmt den Bus. Den Wiener Linien zufolge sind hier alle Fahrzeuge klimatisiert.

Ein wenig komplizierter ist es bei den Straßenbahnen. Zunächst gilt: Die Flexity-Züge sind alle klimatisiert. Bei den ULF-Garnituren, also den grau-roten Zügen, sind gute Augen gefragt. Die neueren und damit klimatisierten Modelle erkennt man nämlich an den runden Leuchten vorn und hinten. Die älteren haben rechteckige Lichter und Lüftungskiemen an der Seite. In den ganz alten roten Hochflurmodellen hilft nur, die Fenster zu öffnen.

Diese ULF-Garnitur hat eckige Leuchten: Das heißt, sie ist nicht klimatisiert. Imago Images

U-Bahnen: Auf den Strich achten

Auch bei den U-Bahnen kommt es auf die Generation der Wägen an. Auf den Linien U1 bis U4 sind alle V-Züge klimatisiert. Sie erkennt man von außen an dem roten „Streifen“, innen sind sie durchgängig begehbar. Die älteren Silberpfeile, die einzelne Wagone haben, haben keine Klimaanlage. Sie werden seit 2020 schrittweise durch den X-Wagen ersetzt, der wiederum serienmäßig klimatisiert ist.

Fahrgäste können schon bevor die U-Bahn einfährt, erkennen, ob es sich um einen klimatisierten Zug handelt: Diese werden auf der digitalen Minutenanzeige in den Stationen mit einem Unterstrich gekennzeichnet. Mit dem Strich wird außerdem angezeigt, ob der einfahrende Zug mit einer Klapprampe ausgestattet ist. Somit soll ein barrierefreier Einstieg erleichtert werden.

Am Unterstrich bei der Minutenanzeige erkennt man klimatisierte sowie barrierefreie Züge. Wiener Linien/Robert Peres

Bei der U6 wurden auch alle Züge der ersten Generation mit Klimageräten ausgestattet, somit sollte man dort immer etwas kühler unterwegs sein.

Wer steuert die Klimaanlage?

Gesteuert werden die Klimaanlagen automatisch. Sensoren innen und außen am Fahrzeug messen dazu laufend die Temperatur. Ein Steuergerät berechnet dann, ob und wie stark die Anlagen kühlen sollen. Den Fahrer oder die Fahrerin zu bitten, sie stärker aufzudrehen, bringt demnach wenig.

Eingeschaltet sind Klimaanlagen in den öffentlichen Verkehrsmitteln grundsätzlich immer. Denn sie kühlen nicht nur, sondern lüften und heizen auch. Das hängt von der jeweiligen Temperatur ab. Hat es über 25 Grad, kühlt das Gerät. Zwischen 18 und 25 Grad lüftet es, und unter 18 Grad heizt es. (schev/twi)