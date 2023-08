Wenn die Politiker in Wien baden gehen

Im Sommermodus sind nicht nur die Wienerinnen und Wiener, sondern auch der politische Betrieb in Wien.

Im Sommermodus sind nicht nur die Wienerinnen und Wiener, sondern auch der politische Betrieb in Wien. APA/Eva Manhart

Während das Sommerloch alle politischen Aktivitäten lähmt, werden die Parteien in Wien überraschend aktiv. Manche bereits in Hinblick auf die nächste Wien-Wahl im Jahr 2025.

Im Sommer läuft das öffentliche Leben in Wien langsamer als sonst. Doch nicht alles ist in Lethargie verfallen. Relativ unbemerkt von der breiten Öffentlichkeit ­setzen die politischen Parteien ihre Arbeit fort – allerdings leiser als sonst und auf anderer Ebene. Das führt zu dem Effekt, dass man in diesem Sommer auch im Schwimmbad Politiker treffen kann, die niederschwellig um Stimmen werben. Für manche Parteien ist es bereits ein Mittel zum Zweck, um den Boden für die Wien-Wahl 2025 aufzubereiten.

SPÖ

Coronapandemie, Teuerung und SPÖ-interne Turbulenzen durch Pamelas Rendi-Wagners Abgang samt chaotischer Vorsitzwahl, die zuerst Burgenlands Landeshauptmann, Hans Peter Doskozil, dann aber doch den Traiskirchner Bürgermeister, Andreas Babler, an die Spitze der SPÖ brachte: Bürgermeister Michael Ludwig hat eine äußerst anstrengende Phase hinter sich – und kann nun (zum ersten Mal seit langer Zeit) kurz durchatmen. Die SPÖ selbst nutzt den Sommer für eine groß angelegte Bezirkskampagne – nachdem Ludwig die roten Bezirksorganisationen ein besonderes Anliegen sind, wie er oftmals erklärt hat.