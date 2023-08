Radfahren in der Lobau verboten? Oder erlaubt?

Ungereimtheiten bei Schildern im Nationalpark.

Die Frage ist einfach. Die Antwort darauf nicht. Ist Radfahren in der Lobau erlaubt?

„Einerseits hat die Behörde zwar Verbotsschilder in verschiedenen Ausführungen selektiv aufgestellt, andererseits aber auf erlaubten Routen lediglich Wegweiser mit kleinem Radsymbol oder gar keine Schilder angebracht. Zudem widerspricht die offizielle Karte mit Rad- und Wanderrouten teilweise der tatsächlichen Beschilderung.“ Die Kritik übt ÖAMTC-Verkehrsexperte Matthias Nagler. So sei in der Lobaustraße ein Geh- und Radweg gemäß Straßenverkehrsordnung ausgeschildert – während der Weg in der Karte nicht als zulässige Radroute gekennzeichnet sei.

Der ÖAMTC wünscht sich klare Regeln für das Radfahren in der Wiener Lobau. Die Bestimmungen und Strafdrohungen würden für Verwirrung sorgen, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung der Autofahrerinteressensvertretung. Aufgrund forstrechtlicher Bestimmungen gelte im Nationalpark ein allgemeines Fahr- und Mitnahmeverbot für Räder, außer auf speziell gekennzeichneten Wegen. Das Befahren der Wege sei jahrzehntelang zumindest toleriert worden, nun gebe es verstärkte Kontrollen.

Hunderte Euro Strafe drohen

Kritik übte der Experte an der Vorgehensweise: „Klarerweise braucht es in einem Nationalpark Regeln, um Fauna und Flora nicht zu stören. Doch anstatt diese klar und verständlich zu kommunizieren, behilft sich der Magistrat mit einer unglücklichen Mischung aus verschiedenartigen Schildern und unvollständigen Landkarten, was zu zahlreichen Missverständnissen führt.“ Wer dabei den Überblick verliere, riskiere eine Strafe in Höhe mehrerer Hundert Euro. (red)