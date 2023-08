Der Neustifter Kirtag muss sparen

Der Neustifter Kirtag startet heuer schon am Donnerstag, der bei Wienern beliebte Montag wird gestrichen. Weil Geldgeber ausfallen, heißt es sparen.

Heuer also der Donnerstag. Wer kommenden Donnerstag in Döbling besonders viele Menschen in Tracht erblickt, mag vielleicht kurz irritiert sein. Normalerweise startet der Neustifter Kirtag bekanntlich an einem Freitag. Aber heuer wird von Donnerstag bis Sonntag gefeiert. Der bei den Wienern so beliebte Montag wird gestrichen.

Heurigenwirt und Mitorganisator Michael Eischer nimmt das zur Kenntnis. „Wir haben abgestimmt, die Kollegen wollten das einmal ausprobieren.“ Wobei früher einmal der Montag ein sehr guter Tag für die Winzer war. „Den Kirtag gibt es ja schon seit 200 Jahren, früher nur Sonntag und Montag. In den 1960ern ist dann der Samstag dazugekommen, in den 90ern der Freitag“, erzählt Eischer, der das Eischer’s Kronenstüberl in Neustift am Walde betreibt. Früher waren die Einheimischen am Montag anzutreffen. „Da haben die Leute Geld dalassen, das waren andere Gäste, als die typischen Kirtagsgäste, die ein Grillhendl und einen Spritzer konsumieren und dann gehen. Die Einheimischen haben da richtig diniert.“ Aber die Mehrheit wollte eben den Montag gegen den Donnerstag eintauschen, also beugt er sich. „Mehr als vier Tage können wir uns nicht leisten“, sagt er und spricht einen wunden Punkt an.