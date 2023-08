Weniger war mehr: Der Neustifter Kirtag wurde mit der Zeit zu einem kleinen Oktoberfest.

Früher gab es drei Gründe, um in Wien Tracht zu tragen: ernsthafte, ironische und den Neustifter Kirtag. Lange Zeit war dieses kleine, feine Fest am Fuße des Wienerwalds eines der Einheimischen und ein Geheimtipp für die Zugereisten.

Vor allem der Montag. Am Freitag und am Samstag kamen die Jungen, nicht zuletzt wegen der Pop-up-Discos in den Heurigenlokalen. Am Sonntag kamen die Familien, nicht zuletzt wegen der Ringelspiele. Doch dass am Montag der Kirtag auch noch weiterging, erforderte – zumindest beim ersten Mal – Insiderwissen. Und das war dann immer auch der lustigste Tag. Zum einen waren die Einheimischen und Insider unter sich. Zum anderen wegen des Überraschungseffekts: Im Allgemeinen erwartet man sich von einem Montagabend ja nicht allzu viel. Und Disco gab es auch.

Es gab dann zwar auch noch die „Wiener Wiesn“ oder diverse Schlagerstadln in der Stadt, aber der Neustifter Kirtag in Döbling war die Mutter aller Lederhosen- und Dirndl-Events in Wien. In der Zeit vor der Pandemie war allerdings schon ein kleines Oktoberfest daraus geworden, Raufereien und Polizeieinsätze inklusive.

Das Bier wurde nur noch in Plastikbechern ausgeschenkt. Nach der Pandemie versuchte man dann einen sanften Neustart, zurück zum Ursprung. Doch im Vorjahr strömten schon wieder Menschenmengen nach Neustift am Walde.

Politisch divers

Politisch war der Neustifter Kirtag früher tendenziell eher ÖVP-dominiert, dann folgte eine Phase des FPÖ-Überhangs, vor allem in der Zeit der Obmannschaft von Heinz-Christian Strache. Mittlerweile ist das Fest politisch aber wieder ziemlich divers, auch der sozialdemokratische Bürgermeister Michael Ludwig gibt sich alljährlich die Ehre – in Tracht natürlich. Und für heuer hat sich auch ÖVP-Bundeskanzler Karl Nehammer angesagt. Passt gewissermaßen zum neuen Image der ÖVP als Partei der „Normalos“.

Apropos divers: Auch immer mehr Menschen mit Migrationshintergrund, wie das so schön heißt, werfen sich in Tracht. Für den Kirtag in Neustift am Walde. Dieses Jahr von Donnerstag bis Sonntag kommender Woche. Der Montag fällt offenbar aus. Leider.