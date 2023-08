Wiener Vermessung von Kiews Kathedrale

Durch Vermittlung der Dombauhütte St. Stephan wurden die Kiewer Sophienkathedrale mit österreichischer Technologie umfangreich 3D-gescannt. Damit könnte sie im Fall eine Zerstörung im Krieg wieder originalgetreu aufgebaut werden. Die Daten dazu lagern auch in Wien.

Für Laien sieht das Ding wie ein etwas seltsamer Fotoapparat aus, der auf einem Stativ fixiert wurde. Vielleicht irgendein Vermessungsgerät?

Tatsächlich. Allerdings: Ein ganz besonderes. Dieses rund 10 Kilogramm schwere Gerät, das Nikolaus Studnicka da gerade zu Demonstrationszwecken mitten im Stephansdom aufbaut, ist ein extrem leistungsfähiger 3D-Laserscanner (samt darauf montierter Nikonkamera, ganz falsch war der erste Eindruck also nicht), der derzeit internationale Hilfe in der Ukraine leistet.

Denn seit einigen Monaten befindet sich ein identer VZ-400i-Laserscanner des niederösterreichischen Unternehmens Riegl (einer der Weltmarktführer auf dem Gebiet) in Kiew, um dort Kulturgüter so präzise wie nie zuvor zu scannen, also jedes kleinste Detail digital zu dokumentieren – um exakte, dreidimensionale Pläne zu haben, damit diese Gebäude im Falle von Kriegsschäden oder Zerstörung so originalgetreu wie möglich wiederaufgebaut werden können.

Das größte Projekt ist dabei bereits abgeschlossen: Die berühmte Sophienkathedrale in Kiew, Unesco-Weltkulturerbe und mehr als 1000 Jahre alt. Dass die Firma Riegl ihren 3D-Lascerscanner für diese Zwecke in die Ukraine geschickt hat, kam über Vermittlung der Dombauhütte St. Stephan zustande.