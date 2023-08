Deutsche stürzte in Tirol aus Sessellift: Schwer verletzt

Die 75-Jährige verlor nach dem Öffnen des Rückhaltebügels das Gleichgewicht und fiel auf den Betonboden. Sie erlitt schwere Gesichtsverletzungen.

Eine 75-jährige Deutsche ist Freitagnachmittag in Going in Tirol (Bezirk Kitzbühel) vor dem Ausstieg an der Bergstation des Astbergliftes, einem 4er-Sessellift, rund eineinhalb Meter auf einen Betonboden gestürzt und schwer verletzt worden. Die Frau hatte zuvor - nachdem sie den Rückhaltebügel geöffnet hatte - vermutlich das Gleichgewicht verloren und war nach vorne gekippt, teilte die Polizei mit.

Sie wurde von Mitarbeitern der Bergbahnen erstversorgt und dann mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Kufstein geflogen. Die Deutsche erlitt schwere Gesichtsverletzungen. Die 75-Jährige war mit ihrer Enkelin unterwegs gewesen. (APA)