Linzer Wirtin niedergefahren: Teenager-Paar in Kroatien gefasst

Die Staatsanwaltschaft Graz erließ einen europäischen Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Mordes gegen die beiden Teenager. Sie hatten eine Linzer Wirtin niedergefahren, weil sie die Zeche prellen wollten.

Ein steirisches Teenager-Paar, das von der Staatsanwaltschaft Graz wegen versuchten Mordes an einer Linzer Wirtin gesucht wird, ist in Kroatien festgenommen worden. Behördensprecher Hansjörg Bacher bestätigte der APA am Samstag einen Onlinebericht der „Kronenzeitung“. Den Verdächtigen, einer 16-Jährigen und einem 17-Jährigen, wird vorgeworfen, am Donnerstag in Linz die Gastronomin niedergefahren zu haben, die ihre Flucht wegen einer nicht bezahlten Rechnung verhindern wollte.

Die junge Steirerin dürfte aufs Gas gestiegen sein, als sich die Wirtin dem Auto in den Weg stellte. Die 41-jährige Restaurantbesitzerin erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Über das Autokennzeichen wurden die Verdächtigen ausgeforscht, der Pkw gehört der Mutter der 16-Jährigen. Die Staatsanwaltschaft Graz erließ einen europäischen Haftbefehl, auf einer Tankstelle in Kroatien klickten nun für die beiden gesuchten Teenager aus der Steiermark die Handschellen. Bacher: „Jetzt müssen die kroatischen Behörden über die Auslieferung entscheiden.“ Üblicherweise werde nun zuerst eine Übersetzung des Haftbefehls angefordert, erklärte der Staatsanwalt das Procedere. (APA)