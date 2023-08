Der Mann wurde in einer Wiese neben einer Gemeindestraße gefunden und mit schweren Kopfverletzungen ins Spital gebracht.

Ein 47-jähriger Kärntner ist am Sonntag gegen 2.45 Uhr mit seinem E-Scooter auf einer Gemeindestraße in Globasnitz (Bezirk Völkermarkt) gestürzt und neben der Fahrbahn in einer Wiese liegen geblieben. Wie die Polizei berichtete, wurde er von einem Passanten gefunden. Die Rettung brachte ihn mit schweren Kopfverletzungen ins Klinikum Klagenfurt.