Mit Messer attackierter Obdachloser gestorben

Der 55-jährige Mann, der vergangenen Mittwoch lebensgefährlich verletzt aufgefunden worden war, starb am Sonntag in einem Wiener Spital. Er ist das zweite Todesopfer nach drei Attacken auf obdachlose Personen in Wien. Wer hinter den Angriffen steckt, ist unklar.

Jener Mann, der in der Nacht auf vergangenen Mittwoch – höchstwahrscheinlich mit einem Messer – angegriffen und lebensgefährlich verletzt worden war, ist am Sonntag im Krankenhaus gestorben. Das teilte die Wiener Polizei am Montag gegenüber der „Presse“ mit. Der 55-Jährige ist somit das zweite Todesopfer von drei Messerattacken auf obdachlose Personen in Wien.

Bereits am 12. Juli wurde um 7.40 Uhr am Handelskai in der Brigittenau ein 56-jähriger obdachloser Mann aufgefunden – ebenfalls mit Stich- und Schnittverletzungen, an denen gestorben war.

Zehn Tage später, am 22. Juli, wurde eine 51-jährige Frau gegen 3.40 Uhr im Bereich des Venediger-Au-Parks in Wien-Leopoldstadt durch Stich- und Schnittverletzungen schwer verletzt. Sie überlebte, konnte allerdings keinerlei Angaben zum Täter bzw. zur Täterin machen. Sie gab lediglich an, durch Schmerzen wach geworden zu sein. Die Frau schleppte sich noch zum Praterstern, wo sie von Passanten gefunden wurde, die die Rettung riefen.

Am Straßenrand entdeckt

Der nun verstorbene 55-Jährige wurde von Insassen eines Autos entdeckt, die in der Nacht auf den vergangenen Mittwoch (09. August) gegen zwei Uhr beim Hernalser Gürtel in der Josefstadt einen am Straßenrand sitzenden Mann sahen. Weil sie sehr langsam fuhren, um zu sehen, ob es ihm gutgeht, wurde eine Polizeistreife auf den Wagen und in weiterer Folge auf den Verletzten aufmerksam. Er war zwar noch bei Bewusstsein, konnte aber keinerlei Angaben zum Tathergang machen.

Die innerhalb von wenigen Minuten angerückte Berufsrettung Wien übernahm seine notfallmedizinische Versorgung. Der lebensgefährlich verletzte Mann – er wies Stich- und Schnittverletzungen auf – wurde ins Spital gebracht und notoperiert. Nachdem die Polizei zunächst mitgeteilt hatte, dass die Lebensgefahr gebannt sei, hatte sich sein Zustand bald wieder verschlechtert und war bis zuletzt kritisch. Daher konnte er auch nicht einvernommen werden. Auch seine Identität ist noch nicht restlos geklärt. Bekannt ist lediglich, dass es sich um einen 55-jährigen Mann handelt. Am Sonntag erlag er schließlich seinen schweren Verletzungen.

Suche nach Täter oder Tätern

Wer hinter den Angriffen steckt, ist immer noch unklar. Die Suche nach dem Täter, der Täterin oder der Tätergruppe ist im Gange. Nicht ausgeschlossen werden kann, dass es sich um dieselbe Person bzw. Personen handelt. Das ist sogar wahrscheinlich, weisen doch die Angriffe ein ähnliches Muster auf. So ereigneten sich alle drei in den Nachtstunden in Wien, bei allen kam ein Messer oder eine andere Stichwaffe zum Einsatz, und die Opfer waren stets Obdachlose. „Das Landeskriminalamt geht daher davon aus, dass es sich um denselben Täter bzw. dieselbe Täterin handelt“, sagt Barbara Gass von der Wiener Polizei.

Ohne einen Täter oder eine Täterin gefunden zu haben, sind Angaben zum Motiv natürlich unmöglich, sagt Gass. Hinzu komme, dass es in diesen drei Fällen besonders schwierig sei, Ermittlungsansätze zu finden. Denn üblicherweise finden nach derartigen Angriffen Befragungen im engsten Familien- und Freundeskreis statt, was bei obdachlosen Personen naturgemäß komplizierter sei und mehr Zeit in Anspruch nehme. Details zu den Ermittlungen könne die Polizei aber nicht verraten.

Das Kernteam an Ermittlern besteht jedenfalls aus sechs Personen des Bereichs „Leib/Leben“ im Wiener Landeskriminalamt. „Sensibilisiert und informiert sind aber auch alle anderen Beamten in Wien, um insbesondere an jenen Orten erhöhte Aufmerksamkeit zu zeigen, an denen obdachlose Personen im Freien nächtigen“, sagt Gass. „Zudem stehen wir in ständigem Kontakt mit entsprechenden Einrichtungen, die Obdachlose betreuen, damit auch sie ihre Klienten informieren und warnen können.“