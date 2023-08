Die Presse: Die neue Variante Eris bzw. EG.5.1 aus der Familie XBB, die wiederum eine Subvariante von Omikron darstellt, breitet sich derzeit weltweit aus. Erstmals wurde sie am 17. Februar 2023 nachgewiesen, mittlerweile tauchte sie in mindestens 51 Ländern auf, in Deutschland zum Beispiel Ende März 2023. In Österreich auch schon?