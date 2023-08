Bei beiden Vorfällen wurden keine Menschen verletzt. In Oberösterreich kenterte ein Segelboot und wegen Stromausfällen mussten zahlreiche Personen aus Aufzügen befreit werden. In Salzburg ging eine Mure auf die Rauriser Landstraße ab.

Unwetter haben am Dienstag in Tirol einige Schäden verursacht. In Fulpmes (Bezirk Innsbruck-Land) wurde nach einem heftigen Gewitter am Dienstagabend die Brücke über den Omesbach von Wassermassen weggerissen, teilte die Polizei Tirol mit. Menschen wurden nicht verletzt. In Kirchbichl (Bezirk Kufstein) fiel wegen eines schweren Unwetters am Nachmittag ein Baum auf das Dach eines Pkws. Der 18-jährige Lenker wurde leicht verletzt.

Im Kaunertal im Tiroler Oberland ging unterdessen erneut eine Mure ab. Sie ging laut Polizei am Dienstagnachmittag auf Höhe der „Rödgarten“-Rinne auf die Kaunertaler Gletscherstraße ab. Dort war am Samstagabend eine 19-jährige Autofahrerin zwischen zwei Muren eingeschlossen worden. Diesmal wurden keine Fahrzeuge oder Personen verschüttet.

Teils heftige Gewitter haben am Dienstag in Tirol einige Schäden verursacht, das Stubaital war dabei besonders betroffen. APA / Zeitungsfoto.at/liebl Daniel

17 Wanderer gerettet

In Neustift im Stubaital wurden außerdem 17 Wanderer von der Oberiss-Alm gerettet, nachdem sie in die Gewitterfront mit Starkregen geraten waren. Bergrettung und Feuerwehr brachten die Betroffenen in Sicherheit, es wurde niemand verletzt. Die teils heftigen Regenfälle führten in Neustift zudem in Mischbach und beim Finstertalbach zu Vermurungen und Verklausungen, verlegte Straßen und Straßensperren waren die Folge. Auch die Gletscherstraße beim „Sulzenau-Parkplatz“ war von Erdrutschen betroffen. Sie wurde vom Straßendienst der Stubaier Gletscherbahn bereits geräumt, hieß es Mittwochfrüh.

In Oberösterreich waren 116 Feuerwehren bei rund 90 Einsätzen gefordert. Vor allem in den Bezirken Braunau, Vöcklabruck, Gmunden und Kirchdorf hatten sie zu tun. Am Attersee und am Mondsee mussten Boote geborgen werden, am Irrsee kenterte ein Segelboot. Die Segler konnten sich unverletzt ans Ufer retten, berichtete das Landesfeuerwehrkommando am Mittwoch.

Personen aus Aufzügen befreit

In Unterach und Buchenort am Attersee kam es zu Überflutungen, Murenabgängen und Hangrutschungen. Aufgrund eines Hangrutsches mussten in Buchenort rund 40 Gäste eines Lokals in Sicherheit gebracht werden. In Unterach geriet ein Elektro-Auto in Brand. Es wurde in einem Wasserbad gelagert, um das Feuer optimal bekämpfen zu können.

Die Feuerwehren in Oberösterreich mussten wegen Überschwemmungen und Muren ausrücken. APA / Team Fotokerschi.at / Kaltenleit

In Oberwang und Altmünster schlug der Blitz in ein Gasthaus und ein Haus ein, es kam zu keinen Bränden und blieb bei Sachschäden. Die meisten Einsätze betrafen Verkehrswege, die durch umgestürzte Bäume blockiert waren, Vermurungen von Straßen und das Auspumpen von Kellern. Außerdem galt es nach Stromausfällen einige Personen aus steckengebliebenen Aufzügen zu befreien.

Boote in Salzburg abgeschleppt

Im Pinzgau ist am Dienstagabend bei starken Regenfällen eine Mure auf die Rauriser Landesstraße abgegangen. Die Straße wurde im Ortsteil Bucheben verschüttet und ist seither auf einer Länge von 400 Metern gesperrt. „Eine Öffnung ist derzeit noch nicht absehbar“, sagte eine Polizeisprecherin. Die Freiwillige Feuerwehr und die Straßenmeisterei waren am frühen Vormittag noch mit Aufräumarbeiten beschäftigt. Verletzt wurde niemand.

Gewitter mit Sturmböen hielten am Dienstag auch die Wasserrettungen im Flachgau auf Trab. Der Landesverband meldete zahlreiche Einsätze, verletzt wurde ebenfalls niemand. Am Obertrumersee mussten Boote abgeschleppt werden. Hier stand die Wasserrettung Seeham im Einsatz. Am Wolfgangsee galt ein Ruderboot samt Besatzung als vermisst. Die Wasserrettung St. Gilgen am Wolfgangsee und die Freiwillige Feuerwehr St. Wolfgang konnten nach einer Suchfahrt am See sowohl Boot als auch Besatzung wohlauf auffinden. (APA)