Nach Kontrollen: Aus für fünf Wiener Kindergärten

Verschärfte Kontrollen haben Konsequenzen. Förderbetrug will man nun auch mittels KI auf die Spur kommen.

Kein Notausgang, zu wenig qualifiziertes Personal und andere, etwa auch hygienische Mängel haben die Kontrolleure der Stadt im vergangenen halben Jahr bei mehreren privaten Kindergärten in Wien entdeckt: Fünf Kindergärten und zwei Kindergruppen mussten daher zusperren.

Das ist die Zwischenbilanz der Aktion scharf, die Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (Neos) startete, nachdem der Kindergartenbetreiber Minibambini mutmaßlich mehr als hunderttausend Euro in die eigene Tasche wirtschaftete. Bei den nun verstärkten Kontrollen ging es demnach auch um Geld: 23 Kindergärten müssen insgesamt knapp 143.000 Euro zurückzahlen: Dabei ging es laut Wiederkehr allerdings nicht um große Betrügereien sondern meist um kleinere Ungenauigkeiten wie falsch abgerechnete Kinder, Geld für die Kaffeekassa oder Gutscheine für die Mitarbeiter, die aus Fördergeldern bezahlt wurden.

Mit KI gegen Förderbetrug

Bei den Finanzen will man künftig noch effizienter arbeiten: Ab Jahresende soll in der Finanzkontrolle Künstliche Intelligenz eingesetzt werden. So sollen bei den Jahresabrechnungen der Kindergartenträger Unregelmäßigkeiten herausgesiebt werden, die sich Mitarbeiter in der Folge gezielt anschauen können. Auch bei der Frage, ob Kinder korrekt abgerechnet werden – je nachdem, ob diese halbtags oder ganztags angemeldet sind, gibt es höhere Förderbeträge für die privaten Kindergartenbetreiber – soll die KI helfen. „Wir erwarten uns, dass Fördermittelbetrug nicht mehr möglich sein wird.“

Auch beim Thema Kinderschutz hat man nachgebessert, nachdem vergangenes Jahr mehrere, teilweise verschleppte Verdachtsfälle von sexuellem Missbrauch bekannt wurden, etwa in einem Kindergarten in Penzing: So braucht jeder Kindergarten einen eigenen Beauftragten und ein Kinderschutzkonzept. Bei der Kompetenzstelle für Kinderschutz, die im Winter in der MA11 an den Start ging und Anlaufstelle für Pädagogen wie Eltern ist, sind seit Jahresbeginn 69 Beschwerden eingegangen. Darunter ist ein Fall, der inzwischen angezeigt wurde.

Kinder in Kammerl gesperrt

Eine Pädagogin eines Kindergartens, der nicht genannt wurde, soll demnach Kinder wegen Geschreis oder als Strafe in ein Kammerl gesperrt haben, gemeldet hat das eine Kindergartenassistentin. Derartigen Beschwerden geht die neue Stelle, die mit den Regionalstellen der MA11 und mit der Polizei vernetzt ist, im Vier-Augen-Prinzip nach. Personen, die Kinder potenziell gefährden, werden bis zur Klärung des Sachverhalts aus dem Kinderdienst entfernt und müssen dann etwa in der Administration arbeiten, das gilt auch für die betreffende Pädagogin.

Für den Kindergarten als Ganzes hatte dieser Fall bis dato keine Konsequenzen. Dass ein Kindergarten geschlossen wird liegt laut Wiederkehr meist „an einer Summe von Faktoren“ – nicht zuletzt daran, dass entdeckte Mängel wie ein fehlender Notausgang oder Hygieneprobleme beim Essen nicht behoben werden. Bei den fünf Kindergärten und zwei Kindergruppen, die in den vergangenen Monaten ihre Genehmigung verloren haben, handelt es sich demnach um kleine Träger, die meist nur einen Standort betrieben. Alle betroffenen Kinder hätten inzwischen einen anderen Platz gefunden.

Wiederkehr lobte die privaten Kindergärten grundsätzlich als wichtigen Kooperationspartner der Stadt: Immerhin stellen diese zwei Drittel der Betreuungsplätze in Wien – nur ein Drittel der Plätze ist städtisch –, es geht dabei um rund 60.000 Kinder. Aber: „Wir haben das Netz der Kontrollen viel enger gespannt.“ Insgesamt 1800 Kontrollen sind demnach seit Jahresbeginn durchgeführt worden. (beba)