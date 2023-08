WWF fordert, Mindeshaltbarkeitsdatum zu reformieren

Rund neun Millionen Tonnen Lebensmittel werden jährlich in der EU aufgrund des Mindesthaltbarkeitsdatums weggeworfen. Die Kennzeichnung werde oft missverstanden, so der WWF.

„‘Mindestens haltbar bis’ bedeutet nicht ‘tödlich ab‘“, betont der WWF und fordert deshalb das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) zu reformieren. Bis zu neun Millionen Tonnen Lebensmittel würden EU-weit jährlich wegen der Haltbarkeitskennzeichnung weggeworfen. Das sind etwa zehn Prozent der gesamten Lebensmittelabfälle.

„Leider wird das Mindesthaltbarkeitsdatum häufig missverstanden und noch genießbare Lebensmittel landen unnötig im Müll. Die Politik muss endlich für Klarheit sorgen, um diese Verschwendung zu stoppen“, fordert Dominik Heizmann vom WWF Österreich. Die Europäische Union arbeitet aktuell an einem Gesetz, um das MHD zu reformieren. Dazu gehört, es durch ein Produktionsdatum zu ersetzen und mehr Produkte ohne jene Kennzeichnung zu erlauben. Denn vor allem trockene Lebensmittel wie Reis, Nudeln oder Mehl würden bei richtiger Lagerung nicht verderben, heißt es seitens des WWF. Bis 2030 will man die Lebensmittelabfälle auf Ebene des Handels und des Verbrauchs zumindest halbieren und entlang der gesamten Lieferkette reduzieren - so das Ziel von EU und Österreich.

Lebensmittelverschwendung befeuert Klimakrise

Die Umweltschutzorganisation fordert, die Gesetzesreform zu beschleunigen: „Die Lösungen liegen bereits auf dem Tisch – wir können uns keine Verzögerung mehr leisten. Die EU-Kommission muss rasch einen konkreten Vorschlag zur Überarbeitung des MHD vorlegen und die österreichische Bundesregierung muss diese Reform im Sinne von Klimaschutz und Versorgungssicherheit aktiv unterstützen“, sagt Heinzmann. Auch Handel und Lebensmittelhersteller sollen schon jetzt vermehrt über die Haltbarkeit der Waren aufklären.

Dem WWF zufolge würde die Lebensmittelverschwendung Klimakrise und Artensterben befeuern. „Die Verluste von der Landwirtschaft, über den Handel bis in die Gastronomie und privaten Haushalte sorgen für rund zehn Prozent der gesamten globalen Treibhausgasemissionen“, teilt die Organisation mit. „Ein achtsamer Umgang mit Lebensmitteln ist essenziell für die globale Ernährungssicherheit und ein entscheidender Hebel im Kampf gegen die Klimakrise“, betont Heinzmann.

Der WWF rät, bei der Frage, ob ein Produkt noch genießbar ist, auf die eigenen Sinne zu vertrauen. Zudem könne die richtige Lagerung Verderb vorbeugen. Im Kühlschrank sollten durchschnittliche Temperaturen von sieben Grad herrschen. (schev)