Zahl der Unfall-Toten so hoch wie nie seit 28 Jahren

Im Vergleich zum Jahr davor sind deutlich mehr Menschen in Österreich nach Unfällen jeglicher Art verstorben. Besonders viele starben nach Stürzen im eigenen Haus.

3099 Menschen sind 2022 bei Unfällen verschiedenster Art gestorben. Das sind so viele wie seit 1994 nicht. Damals waren es 3250 Verunglückte. Besonders betroffen sind ältere Menschen, wie das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) mitteilt. Sehr viele von den Über-65-Jährigen starben nach Stürzen im eigenen Haus.

Die Zahl der Unfalltoten stieg im Vergleich zum Jahr davor um neun Prozent. „Österreich sollte daher seine Maßnahmen in der Unfallprävention deutlich erhöhen“, erklärt Johanna Trauner-Karner, Leiterin des Bereichs Sport- und Freizeitsicherheit im KFV. Auch die Zahl jener Menschen, die nach einem Unfall im Krankenhaus behandelt werden müssen, befindet sich mit rund 735.000 auf einem hohen Niveau. Am häufigsten verletzten sich die Menschen im Haushalt (42 Prozent) sowie in der Freizeit (33 Prozent), gefolgt von Arbeit bzw. Schule (14 Prozent) und im Straßenverkehr (elf Prozent).

Deutlich mehr tödliche Sturzunfälle

1006 Österreicherinnen und Österreicher sind im vergangenen Jahr an den Folgen von Stürzen verstorben. Das bedeutet ein Plus von zwölf Prozent gegenüber 2021. „Von Sturzunfällen sind ältere Menschen besonders häufig betroffen, wobei bei Männern die Gefahr für tödliche Stürze bereits ab 50 Jahren deutlich zu steigen beginnt, bei Frauen etwas später“, erläuter Trauner-Karner. Hauptgründe seien Straucheln, Stolpern und Ausgleiten sowie Unfällen auf Treppen. Knapp 220.000 Menschen wurden durch Stürze im eigenen Haushalt verletzt. „Die Sturzprävention zu Hause wird auch aufgrund der Alterung der Gesellschaft immer dringender für Österreich“, sagt die Expertin.

Den größten Anstieg bei tödlichen Unfällen verzeichnen das Burgenland (plus 23 Prozent), die Steiermark (plus 22 Prozent) und Vorarlberg (plus 19 Prozent). Es folgen Wien (plus zwölf Prozent), Oberösterreich (plus acht Prozent), Tirol (plus vier Prozent), Niederösterreich (plus drei Prozent) und Kärnten (plus zwei Prozent). Lediglich in Kärnten ist die Zahl der Unfalltoten um zwei Prozent zurückgegangen.

Um Sturzunfälle zu vermeiden, rät das Kuratorium zu regelmäßiger körperlicher Aktivität. Erhaltung von Muskelkraft und Gleichgewicht würden nämlich das Sturzrisiko reduzieren. Auch regelmäßige Augenuntersuchungen seien wichtig. Außerdem sollte man Stolperfallen wie lose Teppiche oder Kabel in der Wohnung beseitigen. (schev)