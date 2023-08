Am Montagvormittag ist die Leiche des Vaters in der neuen Donau gefunden worden.

Am Montagvormittag ist die Leiche des Vaters in der neuen Donau gefunden worden. APA / Tobias Steinmaurer

Der Mann schlug seine Ex-Frau mit einem Hammer und verschwand mit dem gemeinsamen Kind. Später wurde zunächst die Leiche des Buben und danach auch die des Vaters in der Neuen Donau gefunden.

Nach der Hammerattacke auf die Mutter eines Fünfjährigen in Wien-Liesing und dem Fund der Leiche des Buben liegt nun auch das Obduktionsergebnis des tatverdächtigen Vaters vor. Ein Polizeisprecher bestätigte, dass der Mann durch Ertrinken starb. Seine Leiche war am Montag dieser Woche ebenfalls in der Neuen Donau in der Nähe der gleichnamigen U6-Station gefunden worden.

In einem ersten Obduktionsergebnis war der Ertrinkungstod des Fünfjährigen festgestellt worden. Die Leiche war am vergangenen Samstagabend von der Wasserpolizei in der Neuen Donau entdeckt und anschließend als der seit dem 6. August vermisste Bub identifiziert worden. Am Montag wurde dann bei der weiteren Suche der tote 41-Jährige aus dem Wasser gezogen, der seit der Attacke auf seine Ex-Frau mit dem Kind untergetaucht war. (APA)

Hilfe bei Suizidgefahr Es gibt eine Reihe Hilfseinrichtungen und Anlaufstellen für Menschen in akuten Krisensituationen. Unter www.suizid-praevention.gv.at findet man Notrufnummern und Erste Hilfe bei Suizidgedanken. Telefonische Hilfe gibt es auch bei: Kriseninterventionszentrum (Mo-Fr 10-17 Uhr): 01/406 95 95, kriseninterventionszentrum.at

Rat und Hilfe bei Suizidgefahr 0810/97 71 55

Psychiatrische Soforthilfe (0-24 Uhr): 01/313 30

Sozialpsychiatrischer Notdienst 01/310 87 79

Telefonseelsorge (0-24 Uhr, kostenlos): 142

Rat auf Draht (0-24 Uhr, für Kinder & Jugendliche): 147

Gesprächs- und Verhaltenstipps: bittelebe.at Hilfe für Menschen mit Suizidgedanken und Angehörige bietet auch der noch recht junge Verein „Bleib bei uns“. www.bleibbeiuns.at