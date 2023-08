ÖVP bietet der SPÖ Bereichskoalition an

Karl Mahrer: Ich höre das nicht. Wir sind Zeugen einer Reaktion meist linker Meinungseliten, die schockiert darauf reagieren, dass es einen Menschen in der Stadt gibt, der Probleme klar benennt und konstruktive Lösungsvorschläge hat. Ich werde das auch weiter tun. Das tue ich deshalb, weil ich Wien wirklich mag, weil Wien positiv weiterentwickelt werden sollte. Es gibt viele Dinge in dieser Stadt, die gut funktionieren. Wir müssen uns die Dinge anschauen und besser machen, die nicht gut funktionieren, damit Wien nicht abgleitet in eine Situation, die wir in anderen europäischen Städten schon haben.