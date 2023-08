Steirer am Ankogel in Kärnten tödlich verunglückt

Eine Wanderin sah den Absturz des Mannes und informierte Einsatzkräfte. Die Einsatzkräfte konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Ein 58-jähriger Obersteirer ist am Samstagnachmittag am Ankogel im Bezirk Spittal an der Drau in Kärnten verunglückt. Eine 23-jährige Wanderin aus dem Bezirk Villach-Land hatte beobachtet, wie der Mann beim Abstieg vom Ankogel gestolpert und abgestürzt war. Kurz vor 14 Uhr wurde der Verunfallte vom Notarzthubschrauber Martin 1 in steilem Gelände liegend auf einer Seehöhe von 3020 Meter aufgefunden. Zu dieser Zeit war er laut Polizei schon tot.

Vom Polizeihubschrauber wurde der Leichnam geborgen. Zunächst war die Identität des Mannes unklar gewesen, da er keine Dokumente bei sich hatte. Am Sonntag gab die Polizei bekannt, dass es sich um einen 58-Jährigen aus dem Bezirk Liezen in der Steiermark handelt.