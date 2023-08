Oststeirer starb nach Sturz mit E-Bike

Der 76-jährige Radfahrer musste wegen eines Pkw abrupt bremsen und schlug kopfüber am Asphalt

auf.

Ein 76-jähriger E-Bike-Fahrer ist am Sonntag im oststeirischen Übersbach in Fürstenfeld (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) beim Abbiegen gestürzt, kopfüber auf den Asphalt aufgeschlagen und gegen einen Pkw geschlittert. Unfallzeugen leisteten Erste Hilfe und riefen die Rettung, aber trotz der Reanimationsmaßnahmen starb der Oststeirer noch an der Unfallstelle, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Der Mann war gegen 10.30 Uhr auf der Fehringerstraße (L207) durch das Ortsgebiet von Übersbach in Richtung Fürstenfelder Zentrum gefahren. Als er links in eine Gemeindestraße einbog, dürfte er den Pkw eines 47-Jährigen übersehen haben. Er bremste abrupt, stürzte und prallte gegen die Frontseite des Autos. Der Radfahrer hatte keinen Helm getragen.