Oberösterreich gibt ersten Wolf zum Abschuss frei

Am Dachstein-Plateau wurden neun tote und zwei verletzte Schafe gefunden. Der dafür vreantwortliche Wolf darf deshalb in den nächsten vier Wochen getötet werden.

Das Land Oberösterreich hat den ersten Wolf zum Abschuss freigegeben. Seit 1. Juli erlaubt die oberösterreichische Wolfsmanagementverordnung einen solchen Schritt. Zwei Wolfsbeauftragte des Landes fanden - nach mehreren Meldungen - am Wochenende neun tote und zwei verletzte Schafe am Dachstein-Plateau vor. Das Rissbild sei eindeutig. 25 weitere Schafe sowie ein Kalb sind in dem Gebiet abgängig, hieß es in einer schriftlichen Stellungnahme von Landesrätin Michaela Langer-Weninger (ÖVP) am Montag.

Damit würden die Voraussetzungen für die Entnahme des Tieres, das als Schadwolf im Sinne der Wolfsmanagementverordnung einzustufen ist, vorliegen. „Die Schadensbilanz spricht für sich. Der Wolf am Krippenstein hat gezielt Jagd auf Nutztiere gemacht und muss daher zum Schutz der regionalen Almwirtschaft entnommen werden“, betonte die Agrarlandesrätin. Sie hat bereits die weiteren Schritte veranlasst: „Wir halten uns exakt an die engen Vorgaben der Wolfs-Verordnung, am Vollzug ist aber nicht zu rütteln. Die zuständigen Jagdleiter wurden informiert.“

DNA-Proben genommen

In den kommenden vier Wochen darf der Wolf innerhalb eines Zehn-Kilometer-Radius ausgehend vom Ort des letzten Nutztierrisses, also dem Dachstein-Plateau, legal getötet werden. Von den Schafen, die oberösterreichischen und steirischen Landwirten gehörten, wurden DNA-Proben genommen. Nach deren Auswertung, die ein bis zwei Wochen dauere, könne man sagen, ob ein oder mehrere Wölfe an den Rissen beteiligt waren.

Die oberösterreichische Wolfsverordnung beschäftigt nach einer Beschwerde an das Landesverwaltungsgericht auch den Verfassungsgerichtshof. Eine anerkannte Umweltorganisation hat die Verordnung in ihrem „gesamten Umfang nach als rechtswidrig angefochten“. Die Verordnung gilt aber weiterhin, solange nichts Gegenteiliges entschieden wurde. (APA)