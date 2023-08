Die Polizei geht von einem natürlichen Tod aus. Die genaue Ursache für sein Ableben wird aber eine Obduktion klären.

Die Leiche eines Oberst des österreichischen Bundesheeres ist am Sonntagnachmittag von der Polizei in einer Ferienwohnung in Rom gefunden worden. An der Leiche wurden keine Verletzungen festgestellt, was auf einen natürlichen Tod hindeute, teilte die italienische Polizei mit. Die Exekutive wurde von einem Kollegen des Oberst alarmiert, der seit mehreren Stunden nichts mehr von dem 49-Jährigen gehört hatte.

Der Mann war in der italienischen Hauptstadt, um an einem Fortbildungskurs teilzunehmen. Die Leiche wurde in einer Wohnung im Stadtteil Aurelio im Westen Roms gefunden. Sie soll jetzt obduziert werden, um die Todesursachen zu klären. (APA)