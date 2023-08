Neunjährige nach Badeunfall in Niederösterreich wiederbelebt

Das Mädchen trieb offenbar plötzlich regungslos im Becken eines Schwimmbads im Bezirk Baden. Der Bademeister dürfte dann schnell reagiert haben. Genaueres ist noch nicht bekannt.

Nach einem Badeunfall in Seibersdorf (Bezirk Baden) ist am Montagnachmittag eine Neunjährige reanimiert worden. Das Mädchen wurde per Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen, bestätigte Sonja Kellner, die Sprecherin des niederösterreichischen Roten Kreuzes, entsprechende Medienberichte. Der genaue Hergang des Geschehens war zunächst unklar.

Den Medienberichten zufolge soll das Kind plötzlich reglos in einem 1,80 Meter tiefen Becken des Sportbads Seibersdorf getrieben sein. „Der Bademeister dürfte schnell reagiert haben“, betonte Kellner. (APA)