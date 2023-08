Warum die derzeitige Hitzewelle besonders belastend ist

Eine Frau erfrischt sich an einer Nebeldusche in Wien.

Eine Frau erfrischt sich an einer Nebeldusche in Wien. APA/Hochmuth

Neben den Temperaturen spielt vor allem die Luftfeuchtigkeit eine Rolle. Aber auch andere Faktoren sind bei der Wahrnehmung einer Hitzeperiode relevant.

Zwei unbequeme Wahrheiten zur derzeitigen Hitzewelle in Österreich und Europa, die verdeutlichen, wie außergewöhnlich und intensiv dieses Wetterereignis ist. Wenn die hohen Temperaturen wie erwartet bis einschließlich kommenden Samstag anhalten, werden in Tirols Landeshauptstadt Innsbruck an 16 Tagen in Folge zumindest 30 Grad gemessen worden sein – ein Rekord. Der bisherige Höchstwert liegt bei 14 Tagen und stammt aus dem Sommer 2018.