Weil die Bremsen des Fahrzeugs nicht funktionierten, kam es von der Straße ab. Die fünfköpfige Familie stürzte fast senkrecht über eine Böschung ab. Büsche bremsten den Fall.

Eine fünfköpfige Familie ist am Dienstagnachmittag bei der Talfahrt von der Reiteralm (Bezirk Liezen) mit dem Auto von der Fahrbahn abgekommen und rund zehn Meter fast senkrecht über eine Böschung abgestürzt. Büsche und Bäume bremsten das Fahrzeug, dessen Bremsen der Lenkerin (55) zufolge nicht funktioniert hätten. Trotz der großen Höhe blieben alle fünf Insassen unverletzt, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Mittwoch mit.

Die 55-jährige Tschechin war mit ihrem Fahrzeug vom Sommerparkplatz Reiteralm kommend im zweiten Gang fahrend in Richtung Tal unterwegs. An Bord befanden sich auch ihr Lebensgefährte (54) und deren drei Kinder (18, 18 und 22). Als die Frau vor einer Rechtskurve auf den ersten Gang schalten wollte, kam der Pkw laut Polizei durch zu hohe Geschwindigkeit von der Straße ab und stürzte über die steile Böschung in die Tiefe. Die Insassen konnten das Fahrzeug unverletzt und selbstständig verlassen, der Pkw wurde von der Feuerwehr mittels Winde und Kran wieder auf die Straße gehoben. (APA)