Ob Bund, Länder oder Sozialversicherung, sie alle stellen mit sehr viel Kreativität die Tatsachen so dar, dass sie für sie selbst am günstigsten erscheinen – wie an den derzeit stattfindenden Verhandlungen zum Finanzausgleich deutlich wird.

Die Verhandlungen zum Finanzausgleich, also die alle fünf Jahre stattfindende Verteilung des Budgets auf Bund, Länder und Gemeinden, nähern sich dem Ende. Für das Gesundheitssystem rechnet niemand mehr mit großen Sprüngen.