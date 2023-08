Um „raus aus Gas“ zu kommen, testet Wien Energie die Verwendung von Wasserstoff. Dieser wird dem bisher eingesetzten Erdgas beigemengt. Das Projekt findet international Beachtung.

Von außen macht der Block, in dem „es“ passiert, einen ziemlich soliden Eindruck. Am Rande des Nationalparks Donauauen (siehe Grafik) steht er da, ein wuchtiger Klotz auf einer grünen Wiese in Wien-Donaustadt. Davor stehen in einer Reihe mehrere Container mit heikler Fracht: Wasserstoff.