Wie wirkt sich Sport auf das sexuelle Lustempfinden aus?

Monika Seidel: Die Bewegung führt zu einer verstärkten Durchblutung im Körper. So auch im Beckenboden und im Genital. Wir sind beweglicher und haben eine bessere Kondition. All das wirkt sich positiv auf die sexuelle Lust aus. Außerdem hat Testosteron, unter anderem zuständig für die Libido, eine anabole Wirkung im Körper. Es regt den Eiweißstoffwechsel an und sorgt somit für ein besseres Muskelwachstum.