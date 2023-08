Gürtel Nightwalk und Donaufischfest: Was am Wochenende in Wien los ist

Cocktails, Konzerte und ein Fischfestival – Wien hat am letzten Wochenende im August noch einiges zu bieten.

In Wien bleibt es am Wochenende noch äußerst sommerlich. Die Bäder sind da natürlich ein heißer Tipp. Aber auch abseits davon ist in der Bundeshauptstadt was los. Ein Überblick.

Im zweiten Bezirk findet am Ufer des Donaukanals von Freitag bis Sonntag das Donaufischfestival statt. Der „gesunde Fischkonsum“ steht hier im Vordergrund. Besucherinnen und Besucher erwarten Donaufische in unterschiedlichsten Zubereitungen. Unter dem Motto „Genuss aus ganz Europa“ werden unter anderem Fischburger, Paella und Sushi angeboten. Mit dem Fest soll die Fischkultur in der österreichischen Gastronomie gestärkt werden. Gleichzeitig will man auf den nachhaltigen Schutz heimischer Gewässer – insbesondere der Donau – aufmerksam machen. Der Eintritt ist kostenlos.

Zum Ausgehen lockt auch der Gürtel Night Walk, der sein 25-jähriges Bestehen feiert. Am Samstag spielen ab 18 Uhr Live-Acts vor und in den Lokalen am Gürtel. Mit dabei sind unter anderem das „Chelsea“, „Weberknecht“, „The Loft“, „Cafe Concerto“ und der „Kramladen“. Die Eröffnung findet um 18 Uhr vor dem „B72“ statt. Anlässlich des Jubiläums werden die Plakate der vergangenen Jahre ausgestellt und erstmals gibt es einen Nachtmarkt, auf dem Künstlerinnen und Künstler ihre Werke zum Verkauf anbieten können. Das Line-up findet man hier. Eintritt ist frei.

Cocktails in der Metastadt

Flüssiges bekommen Besucherinnen und Besucher, wie der Name schon sagt, am Liquid-Market. Über 100 Bars präsentieren hier ihre „Signatures Drinks“. Das Cocktail-Festival läuft seit Donnerstag und noch bis Samstag, jeweils von 14 bis 22 Uhr in der Metastadt im 22. Bezirk. Neben Verkostungen werden auch Workshops abgehalten, Hungrige kommen bei der Veranstaltung ebenfalls nicht zu kurz. Nach 22 Uhr steigt an allen drei Tagen zudem eine Party. Ein Tagesticket kostet 79,90 Euro, wobei hier alle Getränke bereits inbegriffen sind.

Auf der Donauinsel neigen sich die Afrika Tage dem Ende zu. Seit 11. August und noch bis kommenden Montag findet hier eine Feier der afrikanischen Kultur statt – mit Konzerten, Workshops, Essensständen, Kinderprogramm und einem Weltbasar. Am Samstag spielen Erwin und Edwin sowie Tuff Sound. (schev)